Сенеж: 140 педагогов ЛНР и ДНР приняли участие в образовательном семинаре
Солнечногорск, Московская область, 22 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. На базе мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье 20 — 21 октября прошел образовательный семинар для педагогов из Луганской и Донецкой народных республик. Организатором семинара выступает АНО «Большая перемена» — проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — при поддержке Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.
В 2022 году к конкурсу «Большая перемена» присоединились более 200 тысяч педагогов-наставников, из них 5223 учителя — жители Луганской и Донецкой народных республик. Педагоги «Большой перемены» регулярно проходят курсы повышения квалификации и принимают участие в профессиональных образовательных программах. В школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования по всей России работают клубы «Большой перемены», которые объединяют активных участников сообщества, педагогов, родителей и администрацию организации для создания экосистемы возможностей для учащихся. На территории ЛНР и ДНР уже созданы 67 клубов «Большой перемены», еще 51 планируется открыть в ближайшее время.
20 и 21 октября 140 педагогов Донбасса стали участниками обучающего семинара «Большой перемены». Двухдневный семинар прошел на базе мастерской управления «Сенеж» в Московской области.
Участники семинара узнали о возможностях, которые дает «Большая перемена» педагогам, школьникам и студентам СПО, и познакомились с Хартией сообщества. Руководители московских и подмосковных клубов «Большой перемены» поделились с коллегами своим опытом, а также рассказали о созданных в соавторстве с подростками проектах. Кроме того, участники семинара торжественно подписали соглашение о сотрудничестве образовательных организаций Луганской и Донецкой народных республик с АНО «Большая перемена».
Она добавила, что первый клуб «Большой перемены» возник в 2021 году, когда наставники вместе с участниками решили создать неформальное сообщество в своей образовательной организации. Сейчас созданы уже более 5 тысяч клубов во всех регионах России.
Педагог-наставник «Большой перемены», учитель английского языка Ирина Хлыстун из города Зоринска Луганской Народной Республики отметила, что на образовательном семинаре учителя, наставники, координаторы обменялись опытом, получили ответы на все интересующие их вопросы, зарядились энергией, эмоциями, узнали о новых возможностях, которые могут у них появиться благодаря «Большой перемене»:
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.