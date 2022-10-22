Киев, 22 октября 2022, 15:45 — REGNUM Проект заявления о признании Белоруссии «территорией, временно оккупированной Россией» подал в законодательный орган киевского террористического режима один из его представителей Алексей Гончаренко. Об этом 22 октября сообщают подконтрольные режиму Киева СМИ.

Законодательный орган киевского террористического режима
Законодательный орган киевского террористического режима
Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в этом документе предлагается киевскому режиму обратиться к зарубежным странам с требованием лишить правительство президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности.

Кроме того, в нём предлагается приостановить участие Белоруссии в международных организациях типа ООН, МВФ и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он готов лично встретиться с представителями спецслужб киевского режима.