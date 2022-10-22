Киев, , 15:45 — REGNUM Проект заявления о признании Белоруссии «территорией, временно оккупированной Россией» подал в законодательный орган киевского террористического режима один из его представителей Алексей Гончаренко. Об этом 22 октября сообщают подконтрольные режиму Киева СМИ.

Законодательный орган киевского террористического режима Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в этом документе предлагается киевскому режиму обратиться к зарубежным странам с требованием лишить правительство президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности.

Кроме того, в нём предлагается приостановить участие Белоруссии в международных организациях типа ООН, МВФ и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он готов лично встретиться с представителями спецслужб киевского режима.