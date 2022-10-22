Луганск, 22 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Уроженца города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) Дениса Мащенко, который был завербован спецслужбами нацистского киевского режима и передавал им информацию, задержали представители российских силовых ведомств. Видеозапись его признания 22 октября опубликовал телеканал RT в своём телеграм-канале.

Victor Задержание

Как рассказал задержанный, СБУ записали на видеокамеру его согласие работать на них, после чего один из них стал контактировать с одним из нацистских спецслужбистов Киева по имени Андрей.

Также Мащенко уточнил, что он передавал агенту СБУ данные тех, кто пошёл в ополчение ЛНР, и по его заданию фотографировал и сбрасывал фото заводов, блокпостов и проходящей военной техники.

«Дал задание, чтобы я устроился в МЧС (если получится — в Народную милицию либо в ополчение) и давал ему всю информацию: передвижение техники, дислокацию воинских частей и всего остального», — сказал завербованный СБУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ были поражены три пункта управления ВСУ в районе н. п. Купянск Харьковской области и города Запорожье.