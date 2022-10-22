Москва, 22 октября 2022, 15:35 — REGNUM Торжественная церемония вручения государственных наград артистам, режиссёрам, художникам, педагогам и другим деятелям культуры прошла в Атриуме Большого театра России. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Награды деятелям культуры вручила глава министерства Ольга Любимова. Министр поблагодарила представителей отечественной культуры за преданность своей работе.
Артистка Государственного академического Малого театра России Ольга Чуваева награждена орденом «За заслуги в культуры и искусстве». Заместитель генерального директора Государственного академического Большого театра России Олег Мисковец удостоен ордена Дружбы.
Режиссёру-постановщику Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Игорю Фокину министр вручила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Хормейстер этого театра Ирина Мусаелян удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Режиссёр Мурад Алиев, скульптор Андрей Коробцов, художник-график Анатолий Кулинич, художник Адольф Лохин и архитектор Константин Фомин награждены медалями «За труды в культуре и искусстве».
Читайте ранее в этом сюжете: Путин присвоил певице Чичериной звание заслуженной артистки России