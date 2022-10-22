Москва, 22 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения государственных наград артистам, режиссёрам, художникам, педагогам и другим деятелям культуры прошла в Атриуме Большого театра России. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Награды деятелям культуры вручила глава министерства Ольга Любимова. Министр поблагодарила представителей отечественной культуры за преданность своей работе.

Артистка Государственного академического Малого театра России Ольга Чуваева награждена орденом «За заслуги в культуры и искусстве». Заместитель генерального директора Государственного академического Большого театра России Олег Мисковец удостоен ордена Дружбы.

Режиссёру-постановщику Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Игорю Фокину министр вручила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Хормейстер этого театра Ирина Мусаелян удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Режиссёр Мурад Алиев, скульптор Андрей Коробцов, художник-график Анатолий Кулинич, художник Адольф Лохин и архитектор Константин Фомин награждены медалями «За труды в культуре и искусстве».