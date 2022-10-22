Киев, , 15:25 — REGNUM В разных областях на контролируемой Киевом территории б. УССР в данный момент порядка 1,5 млн абонентов остаются без электроснабжения. Об этом 22 октября сообщил заместитель руководителя офиса главы террористического киевского режима Кирилл Тимошенко в своём телеграм-канале.

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«По состоянию на сегодняшний день в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188,4 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровненской — 174,79 тыс., в Кировоградской - 61,9 тыс., в Одесской - 10,5 тыс.», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил зампред гражданской администрации города Пётр Пантелеев заявил, что во время зимнего периода в многоквартирных домах Киева может не быть отопления в течение нескольких суток или недель.