Цхинвал, , 20:48 — REGNUM Россия не будет поддерживать намерения Южной Осетии вернуть её территории, ранее уступленные Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил политолог Аслан Рубаев.

На границе Грузии и Южной Осетии Ssg.gov.ge

«Разобраться с границами сейчас у Южной Осетии не получится по одной простой причине: без вмешательства России там решить вопрос невозможно. А Россия сейчас не будет решать вопрос с границами между Южной Осетией и Грузией из-за того, что она участвует в СВО. И Грузия не присоединилась к антироссийской санкционной политике и, в общем-то, соблюдает такой тихий нейтралитет. И Тбилиси на данном этапе такие отношения устраивают. Потому что туристы в Грузию приезжают, есть товарообмен, есть достаточно выгодные для Грузии экономические связи с Россией, которые никто нарушать не будет. Россию устраивает, что Грузия не присоединяется к санкциям против России. Грузию же устраивает, естественно, та экономическая политика, которая приносит ей плоды. Поэтому сегодня решать вопрос с границами никто не будет. И я думаю, поэтому, что в Южной Осетии пошумят и успокоятся», — сказал эксперт.

Напомним, что 18 октября на сессии парламента Южной Осетии был поднят вопрос о законности передачи Грузии территорий общей площадью 200 кв. км.