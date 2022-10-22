22 октября 2022 | Время чтения 11 мин

Богдан Борман, , 17:48 — REGNUM После победы «майданной власти» жизнь в Мариуполе стала ухудшаться. По крайней мере для большинства жителей. Ухудшение шло буквально «по всем фронтам» — от чуть ли не ежеквартального роста тарифов на коммунальные услуги и продукты питания до неприкрытого переписывания истории и уничтожения русского языка и культуры. И мариупольский театр не стал исключением — в русскоязычном городе к началу 2022 года почти не ставились спектакли на русском языке, а те немногие, что всё же выходили, частенько имели на афише приписку типа «спектакль идет на языке страны-агрессора».

Как вы знаете, во время весенних боевых действий здание нашего драматического театра получило значительные повреждения и сейчас находится на реконструкции, а спектакли временно проходят в Центре детско-юношеского творчества (известного старшему поколению как Дом пионеров). Новым руководителем мариупольского театра стал заслуженный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола Александр Владимирович Ростов. Предлагаю вашему внимание интервью с этим замечательным мастером своего дела.

Александр Ростов Цитата из видео «Александр Ростов «От себя - к себе»

ИА REGNUM: Добрый день Александр Владимирович! Когда и как вы начали работу в нашем городе?

Александр Владимирович Ростов: Добрый день! Я возглавляю Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр с начала августа. За это время в театре поставлено пять спектаклей. Всего в этом году будет восемь спектаклей. Это не «стахановский рекорд», это желание вернуть город в мирное русло, желание подарить настрадавшимся людям праздник. Подарить не просто развлекательное мероприятие, а праздник души. Духовную, замечательную, светскую жизнь несет наш театр, который открылся 10 сентября, в День освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков. На открытии театрального сезона был сыгран концерт, а на следующий день были первые премьеры — сказка «Золотой цыпленок» и «Чеховские водевили». Эти два спектакля в ноябре отправятся на гастроли в крупнейшие города юга России (Ростов-на-Дону, Симферополь, Севастополь, Ялта, Краснодар). Это будут двухнедельные гастроли, нас ждут — спектакли достойные, их поставили наши талантливые режиссеры, которые участвовали в восстановлении театра, организации сбора артистов. Наши режиссеры — Сергей Николаевич Мусиенко и Лариса Алексеевна Колесник. Они и актёры, и режиссеры, и их заслуга перед театром велика. Дай им Бог здоровья. Я поставил концерт «Минуты вдохновения», спектакли «Старший сын» и сейчас выпускаю трогательный спектакль о счастье для людей «опытного возраста» под названием «Жениха вызывали, девочки?» по пьесе Андрея Иванова «Божьи одуванчики». Премьера состоится 29 октября.

Сейчас здание драмтеатра находится на реконструкции Богдан Борман © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какое впечатление у Вас от общения с мариупольскими любителями театра?

Александр Владимирович Ростов: Мариупольские зрители — это по-настоящему благодарная публика, таких замечательных, отзывчивых с распахнутым сердцем людей я не видел ни в одном городе нашей страны, не говоря уже о других странах. Люди на «Старшем сыне» вызывали артистов на сцену шестнадцать раз, говорили добрые слова, дарили много букетов цветов.

ИА REGNUM: Большой ли у вас коллектив?

Александр Владимирович Ростов: В труппе шестнадцать человек. Кроме этого есть шесть человек — балетная труппа, десять человек — это наш уникальный, изумительный оркестр, который раньше носил название «Оркестр народных инструментов». Это по настоящему «широкоформатные» музыканты, если можно так сказать, настоящие специалисты своего дела.

Спектакли временно проходят в Центре детско-юношеского творчества (известным старшему поколению как Дом пионеров) Богдан Борман © ИА REGNUM

Зрительный зал Дома пионеров Богдан Борман © ИА REGNUM Зрительный зал Дома пионеров Богдан Борман © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какие у мариупольского театра насущные проблемы?

Александр Владимирович Ростов: Самая большая проблема — это ожидание своего собственного помещения. Сейчас мы временно работает в Доме пионеров, помещение пострадало во время боевых действий, не везде в нём есть стекла, не говоря уже про отопление. Мы очень благодарны Городскому управлению народного образования и администрации города, а так же правительству, что нам дали возможность работать здесь. Мы живем дружно с Центром детско-юношеского творчества и помогаем друг другу. У нас совместные концертные программы, общие интересы. Мы понимаем, что из-за тяжелой ситуации в городе пока нет возможности привести Центр детско-юношеского творчества в порядок, сделать соответствующий ремонт. Так что терпеливо ждем возвращения собственного здания. Заявленное время на восстановления здания старого драматического театра — два года.

ИА REGNUM: Расскажите немного о себе — как судьба вас привела в Мариуполь?

Александр Владимирович Ростов: Я москвич, много лет проработал в Ставропольском академическом театре драмы. Заслуженный артист, был представлен к званию народного, но в силу обстоятельств уехал из Ставрополя. Я был главным режиссером Ставропольского края, все постановки праздников были моими, да и в театре много работал актёром. Поэтому когда я предложил помощь в организации фронтовых концертных бригад (как это я делал по время чеченской кампании — артисты помогали духовному возрождению солдат), то российское правительство пригласило меня поучаствовать меня в этой замечательной, великой миссии. Я не называю это работой, я называю это миссией — восстановление, возрождение мариупольского театра. Я бросил в Москве всё и приехал в Мариуполь. Того энтузиазма, того подвижничества, которое здесь есть, я не в одном театре страны не видел. Я благодарен труппе, благодарен нашему директору Игорю Петровичу Солонину, который порядочный человек — светлый и чистый. У нас отличный дуэт, тандем, мы братья и духовно близкие люди.

Центр детско-юношеского творчества в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Сколько мест сейчас во временном здании театра? Правда ли, что название мариупольского театра изменилось?

Александр Владимирович Ростов: 300 мест, для сравнения в старом здании было 680 мест (300 мест было тогда в партере). Сейчас театр носит название Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр. Сейчас мы решаем социальные вопросы нашего театра, мы готовимся к выдвижению на почётное звание ряда ведущих сотрудников и артистов. Я думаю, нас поддержит министерство культуры и администрация Мариуполя. Но самое главное, поскорее бы хотелось переехать в новое помещение.

Репетиция спектакля драматического театра в Центре детско-юношеского творчества Богдан Борман © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как вы думаете, возможно ли восстановить Мариуполь в обозначенные президентом России сроки?

Александр Владимирович Ростов: Я долго работал на Северном Кавказе, я видел, как восстанавливался мой любимый город Грозный. Сейчас это восстановленный современный город — гордость Северного Кавказа. Я уверен, что и Мариуполь будет восстановлен. У меня сердце обливается болью, когда я вижу, какой красоты был этот город. Невероятной красоты приморский город, настоящая столица Приазовья. Курортный город, купеческий город с богатой историей. Город, который возник в прошлых веках, сохранивший старинную архитектуру.

Когда мы открывали сезон и поставили концерт, у нас была картинка «Городок» под песню Анжелики Варум, и мы показали фотографии того города, который был еще до разгрома. Люди плакали, когда видели, люди вспоминали… Потом мне присылали стихи об этом городе, который был. У меня собралась целая подборка, и на ближайшем концерте я их зачитаю.

Центр детско-юношеского творчества в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM Репетиция спектакля драматического театра в Центре детско-юношеского творчества Богдан Борман © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Вместе со зданием театра сгорели декорации, костюмы — может, всё же были какие-то запасы вне помещения?

Александр Владимирович Ростов: Ничего не осталось. Часть костюмов нам досталась «в наследство», от филармонии, часть костюмов принесли добрые люди. К примеру, постановка «Божьи одуванчики» — это спектакль современный. Для него использовалась часть гардероба моя, часть гардероба сотрудников, участвовавших в спектакле. А вот для «Чеховских водевилей» мы успели пошить костюмы, мы одели актеров для этого замечательного спектакля. Мы собираем «с миру по нитке», мы дотационный театр. Мы очень благодарны тем, кто нам помогает. Мы ждем участия Фонда театральной инициативы под руководством народного артиста Евгения Витальевича Миронова. Ожидаем контейнер, который поможет решить нам проблемы с костюмами и техникой. Важно найти возможность работы наших технических цехов, у наших артистов есть сцена и две небольшие «гримёрки», а вот как ютится наш технический цех, без боли смотреть невозможно. В одной небольшой комнатке работают реквизиторы, костюмеры, «пошивочники» и бутафоры. Это сложные условия, но продолжаем работать и радовать зрителей спектаклями.

Склад декораций Богдан Борман © ИА REGNUM Склад декораций Богдан Борман © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Если мы берем классическое произведение, то сколько времени идет на адаптацию текста под сценарий спектакля?

Александр Владимирович Ростов: Это не очень точное определение. Лично я адаптировать и переделывать классические произведения не позволил бы никогда, поскольку классик есть классик. Это его мысли, его темы, его душевные направленности. Другое дело, что эстетика прошлого века. Определенная работа, конечно, есть, она, к примеру, в поисках формы, не словотворчества, а именно формы. Спектакль «Старший сын» Вампилова когда я ставил, то так как действие происходит в 70-х годах, я, конечно, посчитал нужным через музыкальные хиты тех лет воспроизвести атмосферу. Но текст не был изменен. Да, возможны небольшие сокращения, по той причине, что у нас сегодня «видеоклиповое сознание». Так, как работал «старый театр», по четыре-пять часов с получасовыми заменами декораций и выходами в парки, у нас такого сейчас нет. Спектакль должен идти полтора-два часа, не более. Режиссер что должен сделать? Эти строчки пьесы перевести в живой язык визуального представления, то есть в живой язык спектакля. Чтобы он волновал, попадал в зрительный зал и был востребован.

Мужская гримёрка Богдан Борман © ИА REGNUM Женская гримёрка Богдан Борман © ИА REGNUM

ИА REGNUM: По какому графику сейчас работает мариупольский театр?

Александр Владимирович Ростов: Детские спектакли начинаются в 11 часов, а вечерние пока идут в дневное время — в 15 часов.

ИА REGNUM: Правда ли, что современным детям театр неинтересен? У них есть телефоны и прочие гаджеты…

Александр Владимирович Ростов: Это ошибочное высказывание тех, кто никогда не бывал в театре. Театр — это игра. А что для ребенка самое главное? Это ощущение участия в игре. Как только они попадают на спектакль, они становятся участниками игры. Это ребенок, актеры — они же тоже как дети должны быть… Театр — это игра, легкая, волшебная, стремительная игра, но с большим смыслом и с огромной душой…

ИА REGNUM: Какой средний возраст мариупольского зрителя?

Александр Владимирович Ростов: К примеру, на премьере спектакля-концерта по повести Пушкина «Метель» были студенты и школьники. И меня это очень порадовало. Но скажу честно, что референтная публика — это старшее поколение, которое не покинуло свой город в это тяжелое для Мариуполя время.

Афиша спектакля Богдан Борман © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какой был самый трудный спектакль, поставленный в Мариуполе? На который ушло больше всего времени и сил?

Александр Владимирович Ростов: Я думаю, самым трудным спектаклем будет детская сказка «Бременские музыканты», подарок на Новый год для юных зрителей. В нём будет занята вся труппа, это будет спектакль-карнавал, это большая работа не только для артистов, но и для хореографов и музыкантов. Всё-таки это мюзикл, это моя версия легендарного мюзикла «Бременские музыканты». Артисты вживую поют, сами танцуют, и спектакль поставлен о том, что сила искусства преодолевает все и распри, и сословные разграничения. В основе искусства — любовь, любовь к людям. И эти уличные музыканты становятся пророками в своем отечестве…

ИА REGNUM: Как вы сказали ранее, в коллективе работает шестнадцать человек. Есть ли в планах увеличение штата после восстановление здания театра?

Александр Владимирович Ростов: Да, нам звонят, мы ждем еще четверых сотрудников. Мы ходатайствуем о разрешении производственной практики нашего колледжа (Музыкального колледжа театрального отделения), и как только вопрос решится с восстановление гостевого фонда города, поедем вместе с генеральным директором Игорем Петровичем, поедем в Краснодар и Ростов-на-Дону и будем приглашать молодежь в Мариуполь. Главное чтобы было куда приглашать — работа творческая есть, нужно жилье.

ИА REGNUM: Предлагают ли помощь мариупольскому театру какие-нибудь организации?

Александр Владимирович Ростов: Конечно. Фонд театральной инициативы, также многие российские театры дали спектакли, отдавая в наш фонд вырученные средства. В Мариуполь приезжали Александр Михайлов, Евгений Миронов, Иван Охлобыстин, Андрей Соколов также посетил наш город. Напомню, что Андрей впервые посетил Мариуполь, когда снимался в знаменитом фильме «Маленькая Вера». И многие другие, как отдельные люди, так и организации.

Вот такое получилось интервью. Ждём восстановление нашего драматического театра!