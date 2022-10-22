Киев, 22 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Во время зимнего периода в многоквартирных домах Киева может не быть отопления в течение нескольких суток или недель. Об этом 22 октября заявил зампред гражданской администрации города Пётр Пантелеев, его слова приводит прокиевское издание «Страна.ua».

Kuzpress.ru Без отопления

«Такая вероятность есть», — сказал он, добавив, что это, по его словам, связано не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с ракетными ударами по инфраструктурным и энергетическим объектам на захваченной киевским режимом территории б. УССР.

При этом он отказался оценить степен вероятности такого варианта развития событий и добавил, что киевский режим к нему готовится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими нацистами города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя.