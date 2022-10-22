Циолковский, Амурская область, 22 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Специалисты космического центра «Восточный» завершили комплексные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед первым пуском ракеты этого семейства на новом топливе — нафтиле. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Первая ракета на новом топливе выведет на орбиту три спутника: два аппарата «Гонец-М» и один спутник «Скиф-Д». Старт назначен на 22 октября в 22:57 мск.

Перевод стартового комплекса на «Восточном» под ракеты семейства «Союз-2» с керосина на нафтил начался ещё в 2020 году. Испытания новой системы заправки завершились в декабре 2021 года.

Ранее нафтил использовался для заправки третьей ступени ракет семейства «Союз-2». Предстоящий запуск с «Восточного» станет первым, в котором это топливо будет применяться во всех ступенях.

Нафтил превосходит использовавшуюся ранее пару кислород-керосин по ряду показателей. Новое топливо является более экологически безопасным, а также более удобным при транспортировке. Использование одного вида топлива для всех ступеней облегчит организацию предстартовых работ.