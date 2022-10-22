Шебекино, Белгородская область, 22 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Оперативные службы в городе Шебекино Белгородской области рассылают сообщения с призывом из-за обстрела со стороны киевских боевиков взять вещи первой необходимости и спуститься в укрытие. Об этом 22 октября сообщает телеграм-канал «Белгород №1»

Тревога

«Также на улицах можно услышать машину с громкоговорителем, сообщающим ту же инструкцию», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела киевскими нацистами города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя.