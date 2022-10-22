Красноярск, 22 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о ветренной погоде в ближайшие дни. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По информации Красноярского гидрометцентра, днём 23 и в ночь на 24 октября в центральных районах края порывистый ветер усилится до 20, местами до 30 метров в секунду.

«На юге Таймыра, а также в Эвенкии ожидаются порывы ветра до 18 м/с. В Эвенкии и на севере центральных районов края ожидаются дожди и мокрый снег», — добавили в ведомстве, призвав граждан соблюдать правила безопасности.