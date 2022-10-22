Москва, , 14:46 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации на территории б. УССР уничтожили в общей сложности 5967 танков и других боевых бронированных машин вооружённых формирований нацистского киевского режима. Об этом 22 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также за это время были уничтожены 874 реактивные системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники боевиков ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие 24 часа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч»