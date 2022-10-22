Санкт-Петербург, 22 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. За неделю с 10 по 17 октября 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские выявили около четырех тысяч нарушений миграционного законодательства. Административные штрафы наложены на сумму более 15 млн рублей, из которых 10 млн рублей уже взысканы в бюджет.

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Кроме того, как сообщили 22 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за пределы РФ по материалам полиции выдворены 84 иностранных гражданина, еще восемь иностранцев депортированы.

Эти результаты достигнуты в ходе операции «Нелегал-2022», которая проводится с целью противодействия незаконной миграции и для контроля за миграционной ситуацией и соблюдением законодательства.

Возбуждено 309 уголовных дел в отношении иностранных граждан по миграционным преступлениям, в большинстве своем за фиктивную постановку на миграционный учет.