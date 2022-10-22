Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Ведущие мировые автомобилестроительные компании планируют инвестировать почти $1,2 трлн на разработку и производство электромобилей, аккумуляторов и компонентов для них к концу текущего десятилетия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Электромобиль

Сотрудники Reuters проанализировал данные о планируемых инвестициях ведущих автомобилестроительных компаний в сфере электрического транспорта. Они установили, что актуальные данные в два раза превышают планируемые инвестиции, о которых было известно год назад.

Всего в 2030 году автопроизводители планируют выпустить 54 млн электрических автомобилей с аккумуляторными батареями. Это составит более 50% от общего объёма автопроизводства.

Лидером рынка к концу десятилетия должна остаться американская компания Tesla, рассчитывающая в 2030 году выпустить 20 млн электромобилей. Для этого компании потребуется в 13 раз нарастить текущие объёмы производства.

Немецкая компания Volkswagen к 2030 году планируют инвестировать в электрические автомобили более $100 млрд. Планируемые инвестиции японской Toyota к этому году достигнут $70 млрд.

Американская Ford Motor и Mercedes-Benz выделяет на инвестиции в эту отрасль $50 млрд и $47 млрд соответственно. BMW, Stellantis и General Motors сообщают о планах инвестировать не менее $35 млрд.