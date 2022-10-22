Москва, 22 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч». Об этом 22 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«Кроме того, перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч» в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также за это время были перехвачены три американские противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области был сбит самолёт МиГ-29 ВСУ.