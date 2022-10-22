22 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что по оценкам Киева, последствия повреждений объектов инфраструктуры после ударов утром 22 октября могут быть хуже, чем 10-12 октября.

Оксана Переможенко, , 14:37 — REGNUM Киевский режим оценил масштаб повреждений после ракетных ударов утром 22 октября по энергетическим объектам на подконтрольной Киеву территории. По оценкам Киева, последствия могут быть хуже, чем 10–12 октября, сообщили в пресс-службе компании «Укрэнерго».

Энергетика б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что вследствие повреждений имеют место отключения электроснабжения в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что останавливаться на достигнутом не стоит.

«Брешут, нельзя верить, надо продолжать», — отреагировал Artem.

«Что мертво — умереть не может», — написал один из участников обсуждения.

«Нельзя останавливаться на пути декоммунизации», — с сарказмом призвал Danil K.

«Если [киевский режим] решил отказаться от наследия СССР, то логично отказаться от электричества, т. к. буквально вся энергетика [на территории б. УССР] построена на фундаменте СССР. Вперёд к лучинам и керосинкам! Типа «Вечера на хуторе близ Диканьки»… Когда произошёл теракт на Крымском мосту, что [жители б. УССР] делали? Выразили соболезнования по невинно погибшим людям, которые двигались по мосту? Нет! [Они] радовались, хохотали, фотографировались у панно с видом пылающего моста! Вот ответочка фашистам и прилетела!..» — написал Chase.

Киевский террористический режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пристрелялись», — с сарказмом добавил Евгений Львович.

«Декоммунизация идёт полным ходом. Одно жалко, что эти энергетические объекты построены строителями из Сибири, центральной России — русскими. Остаётся только одно — победить и отстроить для себя», — написал Sergey.

«Эти масштабы будут только увеличиваться. До тех пор, пока нацизм не будет разгромлен», — прокомментировал Виктор.

«Вы люди? Вы давно такими кровожадными стали или всегда ими были? Страдают же мирные люди. Не армия. Плюс, закон бумеранга никто не отменял. Все вам же вернется», — возмутился реакции участников обсуждения Mike.

«Крым без света сидел? Ты переживал?» — спросил у него (Mike) Al GL.

«И напомни, не эти ли мирные люди кричали «Москаляку на гиляку» и фоткались на фоне марки с горящим мостом? Если эти, то вообще не жалко», — ответил ему (Mike) Фёдор С.

«[Киевский режим] все 8 лет старался причинить максимум страданий именно мирным. Не платили выплаты пенсионерам, уничтожали инфраструктуру, перекрывали воду для Крыма и Донбасса. Долбят по остановкам и рынкам, по мирным людям и домам в Херсоне, прикрываются населением в Мариуполе…» — напомнил ему (Mike) Сергей.

«Серьёзно? А на Донбассе не мирные люди 8 лет страдали?..» — также возмутился ему (Mike) в ответ Евгений.

«Про бумеранг прям в точку!!! Прям вот ни убавить, ни прибавить! Побомбили Донбасс — получайте ответку. Это ещё задержались со сдачей, давали время уродам в себя прийти… впустую!» — заметила Марина, отвечая ему (Mike).

«А где ж вы были 8 лет такой человеколюбивый?! Или про Донбасс не слышали, не знали про Одессу 2 мая, про «Беркут», про детский пляж, про Аллею Ангелов?.. Список очень длинный! Где ж вы были-то 8 лет?!» — подытожила Woman, реагируя на комментарий частника обсуждения под никнеймом Mike.