Париж, , 14:08 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) отложило первый запуск разрабатываемой ракеты-носителя Ariane 6 на четвёртый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Ракета-носитель Ariane 5 DLR German Aerospace Center

Ранее в ЕКА планировали осуществить этот старт в начале следующего года. Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер подчеркнул, что для запуска в конце 2023 года разработчикам необходимо будет успешно пройти несколько этапов подготовки.

Одним из этих этапов являются испытания разгонного блока, которые начались в октябре 2022 в центре испытаний Немецком центре авиации и космонавтики (DLR). Второй важной вехой станет начало огневых испытаний основной ступени ракеты-носителя.

Эти испытания пройдут на космодроме Куру во Французской Гвиане. Первый испытательный запуск также будет проводиться с этого космодрома.

«На карту поставлена независимость Европы в вопросах доступа к космосу. Мы намерены добраться до стартовой площадки как можно быстрее», — подытожил Ашбахер.

Ракета-носитель Ariane 6 разрабатывается для замены предыдущих ракет этого семейства — Ariane 5. Первоначально в ЕКА планировали провести первый запуск новой ракеты ещё в 2020 году.

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