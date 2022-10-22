Ровно, Бывш. УССР, , 14:06 — REGNUM В результате отключения электроэнергии сирены оповещения о воздушной тревоге в Ровненском районе на территории б. УССР, захваченном киевским террористическим режимом, не работают. Об этом 22 октября сообщил глава так называемой прокиевской военной администрации региона Виталий Коваль в своём телеграм-канале.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Из-за отсутствия электроэнергии сирены в Ровненском районе не работают», — написал он в своём сообщении.

Также Коваль уточнил, что из-за этого прокиевская администрация региона вывела для объявления воздушной тревоги на улицы автомобили экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на южно-донецком направлении боевики ВСУ атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Огнём артиллерии противник был рассеян.