Москва, , 14:05 — REGNUM Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов: Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также Тягинка Херсонской области», — отмечается в сообщении.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражены три пункта управления ВСУ в районе н. п. Купянск Харьковской области и города Запорожье.

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