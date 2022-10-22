Великий Новгород, 22 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции по защите России погибли жители Новгородской области: десантник-разведчик Алексей Барейко из Великого Новгорода и сержант-стрелок Руслан Иванов, житель Любытинского района.

vk.com/nikitinandrey2017 Алексей Барейко

Как рассказал 22 октября губернатор Новгородской области Андрей Никитин, Алексей Барейко ранее служил в ВДВ, являлся ветераном боевых действий, а также Почетным донором Новгородской области, участником «Поисковой экспедиции «Долина».

«Помощь людям была главным жизненным приоритетом Алексея. И в это сложное для страны время он не остался в стороне — в июле пошел добровольцем на фронт», — отметил губернатор.

А Руслан Иванов еще в феврале принял решение уйти на фронт, чтобы защищать Родину и людей, которым угрожают киевские нацисты.

vk.com/nikitinandrey2017 Руслан Иванов

«Пример патриотизма и самоотверженности. Они честно и храбро исполняли свой служебный долг. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами», — заявил Андрей Никитин на своей странице в соцсети.

Добавим, с начала специальной военной операции руководство Новгородской области официально сообщило не менее чем о 16 погибших бойцах.