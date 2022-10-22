Москва, , 14:03 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражены три пункта управления ВСУ в районе н. п. Купянск Харьковской области и города Запорожье. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«А также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах. Уничтожены два склада вооружения и военной техники ВСУ в районе н. п. Торское ДНР, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе н. п. Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе н. п. Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».

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