Шебекино, Белгородская область, 22 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ белгородского города Шебекино пострадали 11 человек, уточнённые данные 22 октября опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, они доставлены в центральную районную больницу.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября киевские нацисты снова обстреляли город Шебекино, ранее сообщалось о пяти пострадавших.