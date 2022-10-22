Москва, 22 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На николаево-криворожском направлении ВСУ пытались прорвать оборону войск РФ. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ — все новости»

«На николаево-криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Пятихатки, Саблуковка, Суханово, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 военнослужащих ВСУ, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей», — отмечается в сообщении.

На южно-донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян.