Москва, , 13:57 — REGNUM На южно-донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

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«На южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 военнослужащих ВСУ, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — отмечается в сообщении.

На красно-лиманском направлении ВСУ двумя усиленными ротами пытались атаковать позиции российских войск. Атаки противника отражены.

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