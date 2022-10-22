Москва, , 13:55 — REGNUM Идею Запада о «порядке, основанном на правилах» необходимо решительно отбросить как несостоятельную и вредную для всего человечества. Об этом 22 октября написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах», должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества», — отметил он в своём сообщении.

Также зампред Совбеза РФ подчеркнул, что такая идея никем не одобрена, содержание её полностью не определено и она продвигается вопреки существующим международным правилам и институтам.

Кроме этого, Медведев уточнил, что существование такой идеи, по его мнению, обусловлено «навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мир».

«Выбор остального мира — не подчиняться этой идее, а идти собственным путём», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что телефонные переговоры министра обороны США Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу состоялись по инициативе американской стороны.