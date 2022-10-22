Москва, , 13:54 — REGNUM На красно-лиманском направлении ВСУ двумя усиленными ротами пыталися атаковать позиции российских войск. Атаки противника отражены. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«На красно-Лиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное ЛНР и силами до батальонной тактической группы — в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Атаки противника отражены. Уничтожено около 80 военнослужащих ВСУ, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — отмечается в сообщении.

На купянском направлении ВСУ осуществили неудачную попытку наступательных действий. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 боевиков ВСУ.

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