Москва, , 13:51 — REGNUM На купянском направлении ВСУ осуществили неудачную попытку наступательных действий. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 боевиков ВСУ. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении н. п. Куземовка Луганской народной республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар».

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