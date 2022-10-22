Москва, 22 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. На купянском направлении ВСУ осуществили неудачную попытку наступательных действий. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 боевиков ВСУ. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«На купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении н. п. Куземовка Луганской Народной Республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар».