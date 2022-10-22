Москва, , 13:49 — REGNUM Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.

На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики и силами до батальонной тактической группы — в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Атаки противника отражены. Уничтожено около 80 военнослужащих ВСУ, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского выступа Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 военнослужащих ВСУ, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 военнослужащих ВСУ, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах.

Уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье.

Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил б. УССР.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов: Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также Тягинка Херсонской области.

Кроме того, перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Смерч» в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское Луганской Народной Республики, а также три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники.