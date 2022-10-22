Москва, , 13:47 — REGNUM Авиация России уничтожила в Харькове на предприятии «Коммунар» головные части для противокорабельных ракет «Нептун». Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

ВКС РФ Mil.ru

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«Высокоточным оружием ВКС РФ в Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для … противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии», — отмечается в собщении.

Кроме того, на купянском направлении ВСУ осуществили неудачную попытку наступательных действий в направлении н. п. Куземовка ЛНР. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава ВСУ.

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