Малоярославецкий район, Калужская область, , 13:55 — REGNUM Церемония захоронения останков защитников «Ильинского рубежа», погибших в октябре 1941 года состоялась 22 октября на мемориале «Братская могила» в селе Кудинове Малоярославецкого района Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Законодательного собрания области от партии «Единая Россия», председателя правления обнинской ассоциации «Народный проект» Олега Комиссара.

Мемориал защитников «Ильинского рубежа» Страница обнинской ассоциации «Народный проект» в социальной сети «ВКонтакте»

Поисковики из подмосковного Подольска и калужского Обнинска несколько лет трудились над тем, чтобы увековечить имена погибших бойцов. Итогом работы стало установление личности одного защитника — 19-летнего курсанта Подольского артиллерийского училища Николая Васильевича Колосова.

«К сожалению, останки лейтенанта, командира зенитного орудия из 222-го зенитного полка, красноармейца из 303 пулемётного батальона и четырёх курсантов подольских училищ захоронены, как неизвестные солдаты», — отметил Олег Комиссар

Ранее депутат областного парламента предложил присвоить сельскому поселению Кудиново звание «Рубеж воинской доблести» и установить День памяти защитников «Ильинского рубежа».

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области обновили экспозицию музея «Ильинские рубежи»