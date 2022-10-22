В Калужской области захоронили останки защитников «Ильинского рубежа»
Малоярославецкий район, Калужская область, 22 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Церемония захоронения останков защитников «Ильинского рубежа», погибших в октябре 1941 года, состоялась 22 октября на мемориале «Братская могила» в селе Кудинове Малоярославецкого района Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Законодательного собрания области от партии «Единая Россия», председателя правления обнинской ассоциации «Народный проект» Олега Комиссара.
Поисковики из подмосковного Подольска и калужского Обнинска несколько лет трудились над тем, чтобы увековечить имена погибших бойцов. Итогом работы стало установление личности одного защитника — 19-летнего курсанта Подольского артиллерийского училища Николая Васильевича Колосова.
Ранее депутат областного парламента предложил присвоить сельскому поселению Кудиново звание «Рубеж воинской доблести» и установить День памяти защитников «Ильинского рубежа».