Малоярославецкий район, Калужская область, 22 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Церемония захоронения останков защитников «Ильинского рубежа», погибших в октябре 1941 года, состоялась 22 октября на мемориале «Братская могила» в селе Кудинове Малоярославецкого района Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Законодательного собрания области от партии «Единая Россия», председателя правления обнинской ассоциации «Народный проект» Олега Комиссара.

Страница обнинской ассоциации «Народный проект» в социальной сети «ВКонтакте» Мемориал защитников «Ильинского рубежа»

Поисковики из подмосковного Подольска и калужского Обнинска несколько лет трудились над тем, чтобы увековечить имена погибших бойцов. Итогом работы стало установление личности одного защитника — 19-летнего курсанта Подольского артиллерийского училища Николая Васильевича Колосова.

«К сожалению, останки лейтенанта, командира зенитного орудия из 222-го зенитного полка, красноармейца из 303-го пулемётного батальона и четырёх курсантов подольских училищ захоронены как неизвестные солдаты», — отметил Олег Комиссар.

Ранее депутат областного парламента предложил присвоить сельскому поселению Кудиново звание «Рубеж воинской доблести» и установить День памяти защитников «Ильинского рубежа».