Москва, , 13:40 — REGNUM Церемонию поднятия государственного флага России под гимн нашей страны, согласно социологическим опросам, поддерживают 83% российских граждан. Об этом 22 октября заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей.

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

Также он отметил, что педагоги в республиках Донбасса на протяжении восьми лет работали в тяжелых условиях, а потому у них можно учиться приверженности своей профессии

«Я знаю, что здесь в зале присутствуют учителя из Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, из Херсона и Запорожья. Я рад вас здесь приветствовать. Я все время думаю о том, что нам всем вместе есть много чему поучиться у коллег, которые все эти годы работали в школах, техникумах, высших учебных заведениях в Донбассе, которые все эти восемь лет, иногда в подвалах, иногда под обстрелами, продолжали учить детей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия обязательно выиграет любую войну — «горячую», экономическую и психологическую — если эта война станет по-настоящему народной.