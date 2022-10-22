Москва, 22 октября 2022, 13:40 — REGNUM Церемонию поднятия государственного флага России под гимн нашей страны, согласно социологическим опросам, поддерживают 83% российских граждан. Об этом 22 октября заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей.

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Дарья Антонова, ИА REGNUM

Также он отметил, что педагоги в республиках Донбасса на протяжении восьми лет работали в тяжелых условиях, а потому у них можно учиться приверженности своей профессии

«Я знаю, что здесь в зале присутствуют учителя из Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, из Херсона и Запорожья. Я рад вас здесь приветствовать. Я все время думаю о том, что нам всем вместе есть много чему поучиться у коллег, которые все эти годы работали в школах, техникумах, высших учебных заведениях в Донбассе, которые все эти восемь лет, иногда в подвалах, иногда под обстрелами, продолжали учить детей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия обязательно выиграет любую войну — «горячую», экономическую и психологическую — если эта война станет по-настоящему народной.