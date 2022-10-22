Новая Каховка, Херсонская область, 22 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды для минимизации ущерба при возможном разрушении ГЭС. Об этом 22 октября заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

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«Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше», — отметил он в эфире «Соловьев Live». По его словам, ГЭС не останавливает работу, хотя три агрегата вышли из строя.

Леонтьев подчеркнул, что разрушение плотины грозит крайне серьезными последствиями.