Москва, , 13:31 — REGNUM Россия обязательно выиграет любую войну — «горячую», экономическую и психологическую — если эта война станет по-настоящему народной. Об этом 22 октября заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей.

Сергей Кириенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», — сказал он.

При этом Кириенко пояснил, что для этого каждый житель России должен иметь возможность внести свой вклад в нашу общую победу: письмом бойцу, работой на производственных предприятиях для обеспечения необходимых поставок оборудования.

«Кто-то — выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва — это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве — это вы», — добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших патриотизм в героях специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.