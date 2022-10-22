Москва, 22 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Россия обязательно выиграет любую войну — «горячую», экономическую и психологическую — если эта война станет по-настоящему народной. Об этом 22 октября заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», — сказал он.

При этом Кириенко пояснил, что для этого каждый житель России должен иметь возможность внести свой вклад в нашу общую победу: письмом бойцу, работой на производственных предприятиях для обеспечения необходимых поставок оборудования.

«Кто-то — выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва — это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве — это вы», — добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших патриотизм в героях специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.