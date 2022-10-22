Абакан, 22 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В территориальных отделах управления социальной поддержки Хакасии организуется работа по системе «одного окна» для семей мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Администрация города Абазы Проводы мобилизованных в Абазе, Хакасия

По словам исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты республики Андрея Петрова, для более эффективной работы будут привлечены работники медицинских учреждений, системы образования, культуры, ЗАГСов, а также банков и службы судебных приставов.

Ведомство к настоящему времени выполнило поручение главы региона Валентина Коновалова о составлении «социальных паспортов» семей мобилизованных граждан.

«Есть понимание состояния каждой семьи мобилизованного гражданина: какие есть потребности, есть ли на иждивении дети, какого возраста, какими мерами поддержки они пользуются, есть ли опекаемые граждане. Эта работа будет вестись в постоянном режиме», — отметили в правительстве.