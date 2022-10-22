Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Американские ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на территории б. УССР, пишет MIT Technology Review.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

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Исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS.

«Выводы … подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. Тот факт, что они (последовательности синхронизирующих сигналов) полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.

«[Киев] и его союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают», — отметил профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.