Вашингтон, 22 октября 2022, 13:29 — REGNUM Американские ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на территории б. УССР, пишет MIT Technology Review.
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Исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS.
«Выводы … подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. Тот факт, что они (последовательности синхронизирующих сигналов) полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.
«[Киев] и его союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают», — отметил профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.