Москва, 22 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Самыми интересными музеями жители Москвы и Санкт-Петербурга считают Третьяковскую галерею и Эрмитаж соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Опрос был проведен в октябре 2022 года, в нём приняли участие по 1,6 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Респондентам предложили выбрать самые интересные музеи среди культурных учреждений своих городов.

Наибольшее число голосов жителей столицы досталось Государственной Третьяковской галереи (16%). Второе место с результатом 13% занял Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Третье место разделили Государственный Дарвиновский музей и Государственный исторический музей, набравшие по 7% голосов.

Самая большая доля жителей Санкт-Петербурга (40%) назвала самым интересным музеем Государственный Эрмитаж. Второе место досталось Русскому музею (13%). Третье место с результатом в 5% голосов разделили Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера) и Музей современного искусства Эрарта (по 5%).