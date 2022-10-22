Москва, 22 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. С предложением о награждении учителей, воспитавших патриотизм в героях специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он заявил об этом 22 октября на Форуме классных руководителей.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Как подчеркнул Кириенко, российские военные, участвующие в спецоперации ВС РФ, являются настоящими героями.

«Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот это настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.