Донецк, 22 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево из танка. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:05 — н.п. Дружба — н.п. Зайцево: произведено 5 выстрелов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.