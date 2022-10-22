Тель-Авив, Израиль, , 13:11 — REGNUM В существующем на сегодняшний день виде Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе (ядерная сделка) является выгодным не только для Ирана, но и для России. Такое мнение 22 октября высказал лидер оппозиционной партии Израиля «Ликуд» и бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что мы должны ввести жесткие санкции в отношении Ирана, и те, кто выступают за снятие санкций, что произойдет, если эта ядерная сделка когда-либо будет подписана, принесут сотни миллиардов долларов не только Ирану, но и в казну России», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Тегерану не следует рассчитывать на лучшие условия ядерной сделки, чем те, что уже были предложены ранее.