Новосёловский район, Красноярский край, , 13:10 — REGNUM В Красноярском крае утром 22 октября произошёл пожар в котельной посёлка Толстый Мыс Новосёловского района. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ликвидация пожара в котельной. Красноярский край ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сигнал о возгорании поступил в 10:22 по местному времени. К моменту прибытия пожарных из-под кровли здания шёл дым, существовала угроза распространения огня на большую площадь.

Огнеборцам для ликвидации пожара пришлось вскрывать конструкцию кровли. Спустя четыре часа возгорание было ликвидировано на площади 616 кв. метров. Пострадавших нет.

«Пожар на дальнейшее функционирование котельной не повлиял! На месте пожара работали 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Причину пожара еще предстоит установить дознавателям», — добавили в ведомстве.