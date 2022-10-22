Санкт-Петербург, 22 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Некоторым мобилизованным в Вооруженные Силы РФ жителям Петербурга перечисляют единовременную «губернаторскую» выплату таким способом, что её невозможно получить: деньги приходят не на банковский счет, а на домашние адреса мобилизованных — почтовым переводом. Их имеет право получить на почте только сам гражданин, который, по понятным причинам, уже находится в учебных воинских частях или в зоне проведения специальной военной операции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О том, что положенные 100 тыс. рублей перечислены именно таким странным способом, ИА REGNUM сообщили родственники одного из мобилизованных петербуржцев, жителя Калининского района. В доказательство они приложили фотографию квитанции к поручению на доставку пособия. Мы закрыли личные данные получателя и реквизиты перевода, однако оригинал фотографии имеется в редакции.

Квитанция к почтовому переводу мобилизованному петербуржцу

Перевод отправлен Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Городской информационно-расчетный центр», занимающимся, в том числе, выплатой городских социальных пособий.

Такой перевод не выплатят родственникам и близким мобилизованного, а значит единовременная материальная помощь так и зависнет на неопределенный срок, не дойдя до адресатов и их семей. Фактически же это означает невыполнение решения Смольного о выплате всем мобилизованным петербуржцам по 100 тыс. рублей, добровольцам — по 300 тыс. рублей.

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Напомним, ранее стало известно о нарушениях, которые допускаются в Петербурге в ходе частичной мобилизации, план которой городом пока до конца не выполнен.