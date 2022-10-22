Шебекино, Белгородская область, 22 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, получили ранения пять мирных жителей. Об этом 22 октября сообщил губернатор регион Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

Как указал глава области, выезжая из ранее повергшегося обстрелу села Муром в Белгородской области, он увидел дым в районе располагающегося неподалёку Шебекино и узнал, что город повергся обстрелу со стороны боевиков ВСУ.

«Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Шебекино в Белгородской области снова был обстрелян со стороны киевских нацистов.