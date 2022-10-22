Москва, , 12:55 — REGNUM Злоумышленники могут использовать сторонние расширения для мессенджеров и других популярных мобильных приложений для распространения вирусного программного обеспечения. Об этом сообщил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Вирус Infoprofessional21.com

Мясоедов объяснил, что разработчики мобильных приложений создают расширения или надстройки для популярных программ с целью повышения их удобства. Популярность подобных расширений делает их привлекательными каналами распространения вирусных программ.

Эксперт рассказал, что чаще всего вредоносное программное обеспечение под видом расширения к популярным приложениям распространяются в местах высокого трафика. В частности, такие непроверенные надстройки могут рекламироваться на сайтах потокового видео.

При загрузке таких расширений из непроверенных источников на мобильное устройство могут попасть вирусы. Например, недавно так распространялись троянские программы «Триада», которые использовались мошенниками для кражи личных данных и оформления платных подписок на несуществующие сервисы.

Эксперт порекомендовал при подозрении на заражение мобильного устройства вирусом удалить все сторонние мессенджеры и расширения к ним. Далее следует установить антивирус и заново загрузить мессенджеры и другие приложения.