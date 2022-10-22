Нью-Йорк, США, , 12:54 — REGNUM Продолжая накачку киевского террористического режима оружием страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) становятся всё ближе к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом 22 октября заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе своего выступления на дискуссии в Первом комитете 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Здание МИД. Москва

Как указал Воронцов, Россия отвергает как несостоятельные все прозвучавшие в ходе дискуссии обвинения со стороны стран Запада по теме конфликта на территории УССР, и добавил, что государства — участники НАТО «предпочитают скромно умалчивать» о том, как они участвуют в этом кризисе.

«Однако правду не утаишь: словно соревнуясь друг с другом, они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что киевский режим давно занимается организацией террористических актов на территории России под покровительством западных стран.