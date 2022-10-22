Москва, , 12:53 — REGNUM Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30см ВКС России. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-30см отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Во время выполнения полетного задания летчики-истребители ВКС России выполнили обнаружение воздушной цели и уничтожили самолет ВСУ.