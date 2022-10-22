Москва, 22 октября 2022, 12:48 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры боевых действий танкового подразделения в зоне проведения специальной военной операции.
При выполнении боевых задач российскими разведчиками была обнаружена колонна техники ВСУ, координаты которой оперативно были переданы на пункт управления.
Танкисты, получив команду «К бою», выдвинулись навстречу бронетехнике ВСУ и нанесли поражение противнику, уничтожив 4 танка, 5 боевых бронированных машин и до 50 человек живой силы.
«Поступила по радиостанции команда «К бою». Мы заняли стартовые позиции, командир танка командовал. Я запустил танк, ждал команды. Самое сложное было то, что мы стояли в кустах, никого не было видно. Потом выехали, увидели 2 танка, наводчик с командиром отработали по ним. Мыслей никаких не было, я только слушал радиостанцию, команды командира, и четко их выполнял. Ни страха, ничего не чувствовал. Просто надо было отстоять свою позицию и всё. За свою землю, за Родину, за людей, за россиян. Затем я осмотрел машину, посмотрел какие есть повреждения, оценил обстановку. Командир танка увидел вспышку сверху, дал команду мне «назад». Я включил заднюю передачу — от одного попадания мы убереглись. На сколько я знаю, количество противника превосходило в два раза. Но мы очень давно уже вместе служим, мы не как сослуживцы, а как друзья, друг друга с полуслова понимаем», — рассказал механик-водитель Дмитрий.