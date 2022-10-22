Москва, , 12:48 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры боевых действий танкового подразделения в зоне проведения специальной военной операции.

При выполнении боевых задач российскими разведчиками была обнаружена колонна техники ВСУ, координаты которой оперативно были переданы на пункт управления.

Танкисты, получив команду «К бою», выдвинулись навстречу бронетехнике ВСУ и нанесли поражение противнику, уничтожив 4 танка, 5 боевых бронированных машин и до 50 человек живой силы.

«Был обычный день. Мы готовили свои огневые позиции. Поступила команда о наступлении противника. Появился небольшой мандраж, но каждый член экипажа знал свое дело. Сели в боевую машину, было все, как на учениях. Все слажено, все четко. Дождались противника, который ехал с соседней лесополосы. Подпустили ближе. Как только противник был на расстоянии прямого выстрела, выкатились, произвели выстрел, откатились. Первым же выстрелом поразили танк противника», — рассказал командир танка Николай.

«Мы заняли штатные места. Как только увидели противника, выкатились и начали работать по технике. Первым выстрелом мы поразили танк. Далее поменяли позицию, еще раз выкатились и еще раз выстрелили по танку. Увидел противника в прицел, сделал замер, выстрели, откатились, поменяли позицию, также выкатились и выстрелили еще раз по такну. Поразили технику противника, не пропустили его, не дали занять наши позиции. У нас слаженная работа потому, что каждый член экипажа знал свое дело, командир командовал, и поэтому противника не смог прорвать оборону. Мы служим уже не первый год, все друг друга знаем. Эмоций с бою практически не был, я просто выполнял свою работу. Такие бои сплачивают экипаж», — поделился наводчик танка Сергей.

«Поступила по радиостанции команда «К бою». Мы заняли стартовые позиции, командир танка командовал. Я запустил танк, ждал команды. Самое сложное было то, что мы стояли в кустах, никого не было видно. Потом выехали, увидели 2 танка, наводчик с командиром отработали по ним. Мыслей никаких не было, я только слушал радиостанцию, команды командира, и четко их выполнял. Ни страха, ничего не чувствовал. Просто надо было отстоять свою позицию и всё. За свою землю, за Родину, за людей, за россиян. Затем я осмотрел машину, посмотрел какие есть повреждения, оценил обстановку. Командир танка увидел вспышку сверху, дал команду мне «назад». Я включил заднюю передачу — от одного попадания мы убереглись. На сколько я знаю, количество противника превосходило в два раза. Но мы очень давно уже вместе служим, мы не как сослуживцы, а как друзья, друг друга с полуслова понимаем», — рассказал механик-водитель Дмитрий.